Maar ik vrees dat ik als moeder de boeken in ga als #looptachterdefeitenaan. Ik presteer het steeds om verrast te worden door momenten waarop ik had kunnen shinen. Gaat het in de media al dagen over een nakende horrorwinter des doods, kom ik er op de ochtend zelf achter dat mijn kinderen eigenlijk geen geschikt schoeisel hebben voor winterse kou en zelfs niet beschikken over iets als een regenbroek. Bovendien staat de slee - voor dat perfect idyllische tochtje door het park naar school - nog op de vliering en zijn er heus wel vele handschoenen in ons huis te vinden, maar geen enkel compleet paar. Ooit een peuter een want aan proberen te doen trouwens? Probeer dat duimpje maar eens op het juiste moment de goede interne afslag te laten nemen.