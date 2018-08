Oprichter Automatiek Marks in Eindhoven was geen nukkige slager

OpinieJohn Camps uit Veldhoven heeft zich behoorlijk geërgerd aan het artikel over Automatiek Marks . In dat artikel wordt namelijk ingegaan op de geschiedenis van het bedrijf waarbij de oprichter van de automatiek wordt afgeschilderd als een nukkige slager die een hekel aan zijn klanten zou hebben.

Bij het beschrijven van de geschiedenis worden zaken door elkaar gehaald, onwaarheden verteld en mijn oom, want die betreft het, onterecht negatief afgeschilderd. Het verhaal gaat terug naar begin van de vorige eeuw toen mijn overgrootvader Alfons Marks een slagerij begon aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Mijn opa Cornelis Marks heeft later de zaak overgenomen. Hij had liever een ander vak gekozen, maar in die tijd was het nu eenmaal vanzelfsprekend dat je als zoon het bedrijf van de ouders voortzet. Slagerij Marks was een bekende slager in Eindhoven met kwaliteitsproducten, waar klanten graag kwamen. Het was er dan ook altijd druk, zodat de dochters in de winkel mee moesten helpen. Ook mijn moeder heeft voor haar trouwen enkele jaren achter de toonbank gestaan.

Lees ook PREMIUM Automatiek in Eindhoven: De hete muur van Marks en zijn vadsige duiven Lees meer

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Begin vorige eeuw begon Alfons Marks een slagerij aan de Stratumsedijk in Eindhoven.

Begin jaren 50 is de slagerij verhuisd naar de Nieuwstraat in Eindhoven. Korte tijd later is mijn opa met pensioen gegaan en heeft de zaak overgedaan aan een van zijn zoons en tevens naamgenoot Cor Marks, mijn oom. Ondanks dat mijn oom een slagersopleiding gevolgd had, wou hij liever een ander bedrijf opzetten.

Van slagerij naar restaurant

Mijn opa had daar begrip voor en heeft hem daarin gesteund. In eerste instantie heeft mijn oom de slagerij laten ombouwen tot een restaurant. De toeloop van klanten viel echter tegen, maar hij merkte wel dat mensen behoefte hadden aan een snelle warme snack. Na korte tijd liet hij daarom zijn zaak verbouwen tot de automatiek zoals we die nu kennen. Uit die tijd kan ik mij nog herinneren dat de hele familie voorzien werd van serviesgoed dat hij voor het restaurant had laten maken maar nu niet meer nodig was.

Bij de oprichting van de automatiek vond hij twee punten zeer belangrijk. De klanten moesten snel geholpen worden en de producten moesten van uitstekende kwaliteit zijn. Om te zorgen dat klanten niet lang hoeven te wachten, had hij de zaak gesplitst in een automatiek waar men snel de gewenste snack uit de muur kan halen en een balie waar men friet en ijs kan bestellen.

Quote De klanten moesten snel geholpen worden en de producten moesten van uitsteken­de kwaliteit zijn.

Worstmachine

Om de kwaliteit te waarborgen, werden de snacks zo veel mogelijk zelf gemaakt en werd voor de friet gebruik gemaakt van verse aardappelen. Vanuit een slachterij werd enkele keren per week vlees binnengebracht dat verwerkt werd in kroketten, nierbroodjes etc. Ook nasi- en bamischijven maakte men zelf. Slechts enkele producten zoals knakworsten en bokworsten werden wel bij een groothandel ingekocht. De worstmachine uit de vroegere slagerij werd gebruikt voor de vervaardiging van de kroketten en achterin een schuur stond een grote schilmachine en snijmachine voor het vervaardigen van de friet.