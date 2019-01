Opties genoeg als het Beursgebouw verdwijnt

OpinieHet vertrek van het Beursgebouw uit Eindhoven is een kans om eens te kijken wat de stad wel of juist niet wil. Dat betoogt Jan Buys in dit ingezonden artikel. Buys is exploitant van de Cultuurhallen in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven.

Als exploitant van de Cultuurhallen in het Klokgebouw, wil ik reageren op twee pagina's in het ED van maandag 28 januari. Op de ene pagina wordt een probleem geschetst, te weten het vertrek van het Beursgebouw uit Eindhoven. Op de andere staat: 'Mogelijke concurrentie voor het Klokgebouw door de komst van een concerthal in de Brabanthallen in Den Bosch'. Je zou kunnen stellen dat het ene probleem met het andere kan worden opgelost, maar dat is wellicht iets te kort door de bocht.

Rob Trommelen van MOJO stelt dat de meeste bands van groot kaliber één optreden doen in ons land en dat daarbij de hoofdstad veruit favoriet is. In het Klokgebouw zien we daar de bevestiging van; de concerten per jaar zijn op een à twee handen te tellen. Wat niet wil zeggen dat er verder geen optredens zijn, maar deze vinden bijna allemaal plaats in een festivalsetting. Voor festivals is het essentieel dat je meerdere aaneengesloten ruimtes hebt met een evenredige capaciteit en voorzieningen. Hiermee onderscheiden we ons van Afas en 013 en zijn de Brabanthallen met één concertzaal ook niet meteen een concurrent.

Wat het Beursgebouw betreft en het eventuele gemis daarvan voor de stad, lijkt het me goed om eerst na te denken wat precies de behoefte is en wat reëel is. Volgens mij kan het vertrek van het Beursgebouw een kans zijn om te kijken wat we als stad wel of juist niet willen.

Er ligt een aanzienlijk bedrag te wachten voor een nieuwe congreslocatie. Er zijn ook grote culturele locaties in de stad die veel moeite hebben om hun begroting rond te krijgen. Ik kan me goed voorstellen dat deze ruimtes, wellicht met wat aanpassingen, in de behoefte kunnen voorzien. Je kunt ook denken aan zo'n schitterende aluminium tent, die je de laatste tijd vaak ziet op festivals. Waarom zo'n tent niet plaatsen van oktober tot april ergens in de stad, dan zijn de beurzen en congressen en liggen de festivals nagenoeg stil. Een locatie die louter bestemd is voor congressen zal immers bijna de gehele zomer leeg staan. Tot slot komt binnen nu en een jaar of twee ook nog het Evoluon op de markt. Die opties kunnen samen in een aantal behoeftes voorzien.

Investeren

In het Klokgebouw maken we de keuze continu te investeren om steeds aantrekkelijker te worden voor de meest uiteenlopende evenementen. Eén van de grote hallen is onlangs voorzien van akoestische maatregelen waardoor die nu net zo goed klinkt als de concerthal. Dezelfde hal heeft ook ledverlichting gekregen waardoor de productiekosten van evenementen naar beneden kunnen. En binnenkort komen er flexibele wanden waardoor we meerdere subruimtes kunnen creëren, iets wat juist congressen vaak misten bij ons.