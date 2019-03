Opwinding die weinig goeds beloofde

Vorige week was de wereld al opgeschrokken door het bloedbad in het zo veilig klinkende Nieuw-Zeeland, waar een doorgeslagen idioot vijftig moslims doodgeschoten had. Nieuw-Zeeland was ver weg, maar Utrecht was dichtbij, akelig dichtbij. Ik had er zelf een paar maanden geleden nog in de tram gezeten. Het laatste waar je dan aan dacht was om beschoten te worden. En toch was dat nu gebeurd.