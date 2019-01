Opzeggen was mijn grootste prijs

Zelfs dát heb ik niet gewonnen en eigenlijk weet je dat ook wel. Maar toch is het spannend. Een week fantaseren over wat je zal gaan doen met die 15 miljoen. Dat is leuk. Zou ik blijven werken? Denk het wel, maar minder. Ik zou in ieder geval een woning kopen voor mijn dochter en vooruit, voor mijn zoon ook. Mijn eigen huis dan ook maar meteen afbetalen. En iets in Portugal kopen. En daar hoort dan ook een klein bootje bij. En.., wat dacht ik nu eigenlijk?? Niet één cijfer stond op de goede plek. Echt helemaal niets goed. Maar wel een week hoop gehad. Een vriend van me had zelfs die lol niet. Hij kocht op het allerlaatste moment een lot en had ook geen prijs (nou vooruit, tien euro, maar eigenlijk twintig verloren).