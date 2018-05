Ouderen vooral de dupe van steeds zakelijker handelen gemeenten

COLUMNDe zorg wordt steeds zakelijker. Ziekenhuizen worden gerund als bedrijven, waarbij er wordt gestreefd naar het zo snel mogelijk naar huis sturen van patiënten. In sommige ziekenhuizen komt de eerste hulp al in het gedrang, omdat de kosten te hoog zijn.

Ook zorginstellingen letten steeds meer op winst en verlies en stoten verliesgevende onderdelen af, zoals de grote regionale zorginstelling ZuidZorg nu doet door de huishoudelijke hulp te verkopen aan een landelijke instelling.

ZuidZorg wil zich alleen nog richten op langdurige en complexe zorg, zoals de thuiszorg voor kankerpatiënten en gehandicapten. Daarom stopt ZuidZorg ook met de ontmoetingsplekken, waar ouderen wekelijks bij elkaar komen, om metalen onderdelen te recyclen, samen te koken, kleding te herstellen, te breien of te sporten.

Het gaat daarbij vooral om de gezelligheid, om er even uit te zijn, om de sleur en eenzaamheid te doorbreken. Dat lijkt me logisch en belangrijk. Veel deelnemers kijken uit naar het wekelijkse uitje en zijn bereid daarvoor te betalen. Bij elkaar betalen de leden van ZuidZorg acht ton, maar dat is een ton te weinig om de kosten te dekken.

Voor ZuidZorg is het ook een argument dat maar zo’n zevenhonderd mensen van de 45.000 leden die ontmoetingsplekken bezoeken. Bij dat ‘maar’ kun je ook een vraagteken zetten. Zevenhonderd mensen is nogal wat. Geen wonder dat die zich niet willen neerleggen bij het besluit van ZuidZorg om die ontmoetingsplekken te sluiten, zo bleek tijdens een ledenvergadering in Veldhoven.

Groeiend probleem

De eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Dat wordt landelijk als een groeiend probleem gezien en verschijnt zelfs op de politieke agenda, maar daar lokaal iets tegen doen is vooral een taak van de gemeente, wat trouwens ZuidZorg ook benadrukt.