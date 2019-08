Over beloning van topmannen

Het voorbije jaar was dat 6,2 miljoen euro, inclusief aandelen en opties. Dat is veel geld. Maar Van Houten wil eigenlijk niet praten over die centjes en haast zich in het verhaal uit te wijden over dat zijn baan ‘topsport’ is en dat er sprake is van een ‘afbreukrisico’. En weten wij eigenlijk wel wat Philips allemaal niet betekent voor de samenleving? Van Houten komt dan met de uitspraak ‘We moeten laten zien hoe mooi het is wat we doen als ondernemers’ en geeft vervolgens aan dat de bakker en de slager blij moeten zijn met het feit dat Philips 11.500 goedbetaalde mensen in Nederland aan het werk heeft.