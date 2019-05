Over kunstenaars en hongerloontjes

Zodra u een stap in het museum zet, weet u: er werken hier tientallen mensen. De medewerkers achter de balie of in het restaurant, de technici in de werkplaats, de schoonmakers en de staf van het museum; ze vallen onder een of andere cao en krijgen betaald voor hun diensten. Uiteraard, want ze houden het museum open, ze maken het schoon en ze zorgen dat de boel soepel verloopt. Intussen kijkt u naar de schilderijen en de beelden, koopt een catalogus van het werk in de museumwinkel en u weet níet dat de kunstenaar niet of amper betaald krijgt voor zijn of haar werk. Gek hè?