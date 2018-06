Over samen lopen en zingen en rillingen krijgen

ColumnDit zijn de dagen van het lopen. Ik kom ze overal tegen: lopers in groepsverband. Stevige stappers aan de voeten, tasje op de rug kaartje in de hand. Bij mij in de straat, onderweg in de regio en op de foto's die de Geldropse meneer in een waaier op de tafel heeft liggen. Het zijn lopers van de processie naar Handel, waarover ik een stukje ga schrijven.