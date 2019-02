Paddentrek: elke pad die we nu kunnen redden is er een

Er zijn er natuurlijk altijd die wel overgestoken komen vanuit het bos waarin ze overwinterd hebben richting het Platvoetje, maar het aantal dat het niet haalt is groot. Ze hoeven niet eens onder de wielen te komen, ook de zuigkracht van een 80 kilometer per uur rijdende auto is zo groot dat ze tegen de bodemplaat worden gezogen en daardoor overlijden. We gaan ter plekke kijken. De sterfte vorig jaar was over een wegvak van 800 meter. Dat is te veel om snel (en betaalbaar) voor elkaar te krijgen. We besluiten te gaan voor de 350 meter die direct grenst aan het Platvoetje. We houden in de gaten hoeveel er op de weg sneuvelen, daar waar geen scherm staat.