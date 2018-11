Paradepaardje van de snackbar telkens in diskrediet gebracht

ColumnDe frietbranche is boos. Friet wordt telkens in verband gebracht met obesitas. Zoals recentelijk in het tv-programma Nieuwsuur, waarin het over overgewicht ging. Op de achtergrond was minutenlang een lijvig meisje te zien met een grote puntzak friet met mayonaise. Presentator Jeroen Wollaars stak akelig dun af tegen dit decor.