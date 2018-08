Paus Franciscus zwaar beschadigd door aanval van binnenuit

ColumnVanaf het moment dat hij paus werd las ik fijne dingen over Franciscus. Dat de Argentijn net als zijn grote voorbeeld, de heilige Franciscus, extreem sober leeft en eenvoud predikt, dat hij rondrijdt in een aftands karretje en zich afzet tegen de geldverspilling binnen het Vaticaan, dat hij openlijk opkomt voor bootvluchtelingen en tolerant staat tegenover homoseksuelen. Kortom, een paus die medemenselijkheid uitstraalt en in praktijk brengt.