Philips-de Jonghpark: meer oerbos dan stadspark

OpinieMet het eeuwfeest in zicht is het een goed moment om het Philips-de Jonghpark in Eindhoven op te knappen en in zijn oude glorie te herstellen. Dat schrijft Eindhovenaar Léon Hanssen. Hij is als cultuurhistoricus verbonden aan de universiteit in Tilburg.

In naam een park heeft het steeds meer het karakter gekregen van het laatste restje oerbos van Nederland. Gemeente Eindhoven, wordt het niet hoog tijd om het Philips-de Jonghpark te fatsoeneren? Het park verdient het: in 2020 is het feest, want dan bestaat het honderd jaar. Helaas is de laatste grondige opknapbeurt alweer lange tijd geleden, in 2009. De firma Ploegmakers Cultuurtechniek voerde toen een renovatie van de wandelpaden, met een lengte van zeven kilometer, uit. Ook werd de oude toegangspoort opgeknapt en de beplanting hersteld. Maar kom nu eens kijken!

Wandelpaden, vooral de kleinere, gemarkeerd met geel-blauw geverfde paaltjes, zijn nagenoeg ontoegankelijk geworden. De paaltjes zijn verdwenen in het opschietende struikgewas of liggen verrot tussen het onkruid. Op de bredere lanen kun je trampoline springen omdat het asfalt zich van de ondergrond heeft losgemaakt en flink is gaan opbollen. De toegangspoort is beschadigd door vandalisme of materiaalrot. Eindelijk is het lente, maar in het Philips-de Jonghpark zie je door de bomen het bos niet meer.

Ravage

Laten we eerlijk zijn, het park is een ravage. Dat is in belangrijke mate het gevolg van de wijze van parkonderhoud. Die vindt plaats onder het motto: laat de natuur maar de natuur opruimen. Voor de Oostvaardersplassen werkt dit procedé misschien, maar voor een stadspark is het desastreus.

In welke richting je ook kijkt, je blik wordt telkens verstoord door een woeste chaos van neergekomen bomen, takken, struiken en onkruid. Dit maakt het park over grote stukken duister, ontoegankelijk en unheimlich. De wandelaar of jogger waant zich in deze wildernis weinig veilig. En dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest van de nobele schenker van 1920, Anton Philips, die het park vernoemde naar zijn vrouw Anna Philips-de Jongh.

Het oorspronkelijk plan was goed doordacht. Met zijn stelsel van brede beukenlanen, die van bovenaf iets van een spinnenwebconstructie hebben, moest het op diverse punten fraaie doorzichten bieden. Er is een mooie diversiteit aan bomen en planten, aangepast aan wat de bodem mogelijk maakt. Met de beplanting zijn structuren geschapen die het park een bijna landschappelijk karakter geven. Enkele grotere groene weides vergroten de indruk van ruimte en bieden de mogelijkheid tot recreëren tussen het loof.

Trekpleister