Pijnlijk en schrijnend: de verschillen tussen arm en rijk groeien

Dat zit hem vooral in de stijging van de huren en energierekeningen, de stelselmatige verhoging van de zorgpremies, de fiscus. En wie die lasten niet meer kan voldoen, wordt door flinke boetes nog dieper in de problemen gebracht. En dan is het ook nog zo geregeld dat het voor sommigen zelfs gunstiger is om niet te werken dan wel te werken. Dat kan en mag natuurlijk nooit, dat mensen die met hard werken proberen de eindjes aan elkaar te knopen, daar nog voor gestraft worden ook.