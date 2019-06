Ping, daar zat ik weer in een appgroep vol moeders

ColumnOm half zes schrok ik wakker. Picknick op school! Vandaag? Vriendlief had er de dag ervoor tussen de soep en aardappels iets over gezegd, maar kennelijk waren mijn hersenen twaalf uur later pas toe aan de verwerking van die woorden. En begon me iets te dagen van een brief over hapjes die gemaakt moesten.