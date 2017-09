Pizza Geert is juist een cultureel hoogtepunt

OpinieRoel Neuraij uit Eindhoven is kunstenaar en schrijver. Hij vindt het jammer dat het doek dreigt te vallen voor de culturele broedplaats Pizza Geert aan de Gabriël Metsulaan in Eindhoven.

Cultuur is niet alleen de Nachtwacht in het Rijks, maar ook de Marilyn Monroe-poster die je hebt opgehangen omdat je muur anders zo groot en leeg en wit was. Cultuur is niet alleen het verzamelde werk van Umberto Eco, maar ook de pulpromans die je niet in je boekenkast zet, maar die zo heerlijk zijn om te lezen als je even niks moeilijks aan je kop wilt. Cultuur is de reden waarom je 's avonds liever vijf afleveringen van je favoriete serie kijkt dan de live weer-camfeed van een zendmast in Baarle-Nassau. Het komt door cultuur dat je pizza lekkerder vindt dan Chinees, maar het toch niet elke avond zou kunnen eten. Uiteindelijk wordt cultuur niet gemaakt door uitschieters, trendsetters of museumstukken, maar door individuele mensen die meer zin hebben in het ene dan in het andere. Niet omdat er een reden voor is die je onder woorden kan brengen, maar gewoon omdat.

Steenoven

Toen ooit Geert Tiersma een steenoven bouwde, zodat hij zijn zoon brood kon leren bakken zal hij niet hebben verwacht dat dit waarom-ook-niet-ideetje zijn achtertuin zou veranderen in het best bewaarde geheim van Eindhoven. Het was een ongelukje. Zo'n steenoven is veel te veel werk om op vrijdagavond voor een diepvriespizza op de bank aan te steken, maar het ding stond er nu eenmaal, dus moesten er maar mensen uitgenodigd worden. En zo werd een vader-en-zoonproject iets waar de hele stad wat aan had. Van Woensel tot Gestel komen mensen op vrijdagavond naar het kanaal gefietst - van de nazaat van eeuwenoude Eindhovense families tot de kersvers gearriveerde design-student die geen woord Nederlands spreekt en Engels eigenlijk ook niet.

Als de gemeenteraad zou besluiten dat Pizza Geert plaats moet maken voor een designstudio, zou dit een grote steek in de zij zijn voor cultuur in Eindhoven. Als de raadsleden dit doen met als argument de culturele uitstraling van de wijk te willen vergroten, staan ze met hun nepste glimlach tegen de spiegel te liegen - juist Pizza Geert is een van de culturele hoogtepunten van Eindhoven.

Dit is geen betoog tegen Kiki en Joost of tegen de vele designbureaus in Eindhoven. Het probleem is dat deze bureaus niet voor Eindhoven werken. Ze werken voor Milaan, New York, Amsterdam of Venetië. Ze werken hard om ervoor te zorgen dat Eindhoven een stip op de steeds drukker wordende wereldkaart blijft.

Anonieme etalage

Maar een stad is meer dan een stip. Een stad is een plek waar duizenden mensen werken en leven, waar mensen met elkaar samen willen zijn en waar ze van elke dag iets moois proberen te maken. Wanneer Geert Tiersma plaats moet maken vanwege wat woordjes in een bestemmingsplan; wanneer die wonderlijke achtertuin vervangen wordt door de zoveelste anonieme etalage waarachter je nog vaag wat schimmen aan een bureau kan zien zitten schetsen, dan zeggen we vaarwel tegen Eindhoven als cultuurstad. Wanneer we cultuur uitsluitend behandelen als het domein van een handjevol kunstenaars en designers, die het goed doen op beurzen en in vakbladen en die awards mee naar huis nemen, missen we het punt. Cultuur begint niet bij gemeenten en hun wethouders, maar bij kleine mensen die kleine dingen doen; of dat nou het openen van een designstudio of het bouwen van een pizzaoven is. Het enige wat de gemeente hoeft te doen, is goed kijken en zien waar iets moois ontstaat.

Wanneer ze echter blind is voor de kleine, maar concrete dingen die haar inwoners van zaadje tot zaailing weten te krijgen en in plaats daarvan de ogen star gericht houdt op de abstracte toekomst van bestemmingsplannen en ontwikkelingsvisies, dan zal Eindhoven zelf een abstracte stad worden: een stad waarin wordt gewerkt, maar niet geleefd; een stad waarover wordt geschreven, maar waarin niemand iets te zeggen heeft; een stad die net zo goed elke andere stad had kunnen zijn.

