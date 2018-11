Poephoning

Als ik de lepel in de kleverige substantie duw en er een schepje uithaal lijkt het qua vloeibaarheid het meest op appelstroop. Donkerbruin in plaats van zwart. Voorzichtig breng ik de lepel naar mijn mond. Ik proef en draai tegelijkertijd het potje om zodat het etiket leesbaar wordt. 'Echte Nederlandse Honing van imker G. Boelens', staat erop. Uit Heeze. Gijs heeft me het potje gebracht met deze bijzondere honing die niet (direct) van planten afkomstig is, maar van luizen.