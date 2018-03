Politiek, het zou wel weer een hoop onrust en geruzie opleveren

ColumnIn de ochtend ruimden een paar potige kerels de stemhokjes op bij de ingang van ons kantoor. Zo, het zat er weer op, de gemeenteraadsverkiezingen. Ik had de avond tevoren naar de uitslagen op tv gekeken, maar toen zelfs de verliezers zich krampachtig tot winnaars probeerden uit te roepen, ging het geluid af en werd vervangen door de knalharde doedelzakkenpunk van The Real McKenzies, om de stemming er toch een beetje in te houden.