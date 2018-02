Populistisch getrommel in de Staten

Aanstaande vrijdag vindt er een extra vergadering plaats van Provinciale Staten. Onderwerp van gesprek is de memo ‘industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming’. Als VVD-fractie vinden wij dit een volledig overbodige vergadering. Het heeft er alle schijn van dat een deel van de oppositie om deze vergadering heeft gevraagd om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vol op de populistische trommel te slaan. De provincie kan volgens ons haar tijd, geld en energie beter op een andere manier besteden.

Om ons punt duidelijk te maken, nemen we u even mee in de normale gang van zaken bij Provinciale Staten. Onderwerpen komen namelijk niet zo maar op de politieke agenda. Als eerste wordt een onderwerp besproken in een ‘procedurevergadering’, een vergadering met vertegenwoordigers van alle fracties. Deze vergadering kan bijvoorbeeld besluiten om informatie voor kennisgeving aan te nemen, een themabijeenkomst te organiseren, of een onderwerp op de agenda van een Statenvergadering te zetten. Het is dé manier voor politieke partijen om onderwerpen bespreekbaar te maken.

De memo waar het nu om gaat is in november 2017 naar Provinciale Staten gestuurd en op 19 december 2017 besproken in de procedurevergadering. De memo werd unaniem ter kennisgeving aangenomen.

Verzoek

En dan ligt er op 9 februari 2018 plotsklaps een verzoek van de ChristenUnie-SGP, ondersteund door onder andere het CDA en de PVV, om de memo in een extra Statenvergadering te bespreken. Niet in een themabijeenkomst om het onderwerp inhoudelijk te bespreken, niet in kleiner gezelschap met enkel de woordvoerders, maar met álle Statenleden van onze provincie. Nogmaals: twee maanden nadat de memo unaniem ter kennisgeving was aangenomen, met álle Statenleden én niet over de inhoud.

Dit deel van de oppositie heeft kennelijk geen inhoudelijke wensen meer voor een beter Brabant. Als VVD hebben we die wel. We willen het bijvoorbeeld hebben over verdere bestrijding van de criminaliteit in Noord-Brabant. Over vergaande oplossingen voor de verontrustende hoeveelheid drugs- en afvaldumpingen waar we tijdens onze werkbezoeken steeds opnieuw over horen. Of over de kansen voor bedrijven om zich in Noord-Brabant op bedrijventerreinen te vestigen en zo voor extra werkgelegenheid zorgen.