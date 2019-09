Prikkebeen op pad

ColumnLangzaam loop ik het hooiland in. Ik voel me een beetje als Meester Prikkebeen. Misschien moet ik dit even uitleggen: Meester Prikkebeen was de hoofdrolspeler in de eerste Nederlandse tekenstrip. Hij holde met zijn lange spillebenen met een netje achter vlinders aan in een verwoede poging ze te vangen en op zijn hoed te prikken. Een koddige, wereldvreemde man.