Privacy van verdachten

Column Twee halve finales tot het bittere eind uitgezeten

17 mei Ik heb van 'm gedroomd deze week. Van Duncan. Iets met een vakantiehuisje en Duncan die zijn stem kwijt was en zich had opgesloten in zijn kamer terwijl zijn assistente van tijd tot tijd naar buiten trad met medische communiqués. Ze bleef weliswaar benadrukken dat er niets aan de hand was, maar haar lichaamstaal straalde iets anders uit. Totale paniek om precies te zijn. Ik was ook in dat vakantiehuisje. Al bleef mijn rol, zoals het een goede droom betaamt, buitengewoon vaag.