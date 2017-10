'Het betreft hier een privékwestie.' Zo begon de korte reactie van burgemeester Blanksma op vragen rond het conflict met haar nieuwe buren over de afscheiding tussen hun villa's. Natuurlijk is dit in eerste instantie een privékwestie. Wat gaat het ons aan of een bestuurder een muur, hekwerk of wat dan ook om zijn huis wil zetten? Er mag zelfs een geschil over bestaan met de buren. Een burgemeester is ook een burger, heeft rechten en als die in het geding zijn mag die ervoor opkomen. Dat hoeft op zich geen publieke zaak te worden.