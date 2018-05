Provincie zet met Nuenen stap in de juiste richting

OpinieDe eigenheid en de leefbaarheid van een dorp hangen niet af van de zelfstandigheid van een gemeente. Dat betoogt Cees van Keulen in dit ingezonden stuk. Van Keulen is geboren en getogen in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en was zes jaar voorzitter van de dorpsraad Gerwen.

Ruim honderd jaar geleden telde ons land zo'n duizend gemeenten. Nu zijn er daar nog een kleine 380 van over. De inwoners van een gefuseerde gemeente verliezen niet automatisch hun identiteit. Dorpen, wijken en buurten behouden hun eigen kenmerken.

Quote Herindelin­gen zijn aan de orde van de dag. Het aantal gemeenten zal verder teruglopen. Cees van Keulen Kijk naar Meierijstad, een samenvoeging van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel, met nu 80.000 inwoners. De dorpen Eerde, Erp, Boerdonk, Keldonk, Olland, Mariaheide, Wijbosch en Zijtaart verliezen niet hun identiteit en worden ook niet volgebouwd met flats. Daar zorgen die dorpsbewoners zelf wel voor. De steden Eindhoven, Tilburg en 's-Hertogenbosch blijven op dezelfde afstand van deze dorpen. Gelukkig wel. Herindelingen zijn aan de orde van de dag. Het aantal gemeenten zal verder teruglopen. Ook in onze regio staan diverse herindelingen in de planning. Dicht bij huis is de procedure gestart voor de samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen, Gerwen en Nederwetten volgens de wet Algemene regels herindeling, afgekort Ahri.

Buitenspel

Het Eindhovens Dagblad volgt de gang van zaken op de voet. Het college van burgemeester Maarten Houben en de wethouders Joep Pernot (Groen Links), Caroline van Brakel (CDA), Henk Pero (D66) en Martien Jansen (W70) voelt zich bij het herindelingsproces buitenspel gezet. 'De raad zou het liefst op de stoel van het college plaatsnemen', zo meldt het ED. 'Het is jammer dat college en raad niet samen optrekken.'

In het verslag van het open overleg tussen gedeputeerde staten van Noord-Brabant met het college van B en W van Nuenen c.a. staat letterlijk: 'Wel ziet ons college echter in dat in de toekomst de zelfstandigheid van onze gemeente eindig kan zijn.' De gemeente Nuenen c.a. houdt dus niet halsstarrig vast aan zelfstandigheid.

Na de verkiezingen in maart telt de Nuenense raad 19 raadsleden, verdeeld over 8 fracties. Een raad waarin W70 met 6 van de 19 zetels gaat regeren over de raadsleden die wel bereid zijn om na te denken en mee te praten over herindeling van Nuenen en Eindhoven.

W70-partijleider Ralf Stultiëns duldt alleen raadsfracties in zijn coalitie die tegen herindeling zijn. Dat zijn SP, GroenLinks, CDA en W70. Vier partijen die 11 van de 19 zetels bezetten. Partijen zoals de VVD met drie zetels en D66 en PvdA met elk twee zetels mogen van W70 niet meedoen.

Samenwerking

Het nieuw te vormen college gaat dus inzetten op behoud van zelfstandigheid. Er zijn inwoners die daar anders over denken. Wel graag een stad op afstand van de dorpen Nederwetten, Gerwen en Nuenen...

Zaken als wonen, economie, bereikbaarheid, verkeer, ruimte en allerlei voorzieningen kun je bestuurlijk niet meer behappen als kleine gemeente. Ook niet als je alle registers opentrekt als dwèrse gemeentebestuurders. In het algemeen belang van de inwoners van Nuenen c.a. is samenwerking nu geboden.

Hoofdpijndossiers

Terwijl Nuenen een aantal hoofdpijndossiers telt die schreeuwen om een oplossing gaan vier fracties stug door met de strijd voor zelfstandigheid. Kijk eens naar het hoofdstuk wonen in Nuenen. Te weinig betaalbare huurwoningen voor onder meer één- en tweepersoonshuishoudens, voor jong en oud. Onvoldoende woningen voor statushouders in de gemeente en adequate huisvesting voor de Sinti in Nuenen c.a. 'Sommige gezinnen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Als burgemeester schaam ik me ervoor dat Nuenenaren zo in deze gemeente moeten leven', aldus burgemeester Maarten Houben in december 2012. 'Over twee jaar moeten de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos zijn opgeknapt', meldt het ED van 18 december 2012. Nu, ruim vijf jaar later, is die huisvesting nog net zo erbarmelijk. En dan noem ik ook nog de voortslepende dossiers cultureel centrum Het Klooster en sporthal De Hongerman.

Het provinciebestuur heeft het herindelingsproces van Nuenen en Eindhoven officieel op de rit gezet. Het is de eerste stap in de juiste richting.