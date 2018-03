Rabobank moet weer eens terugdenken aan Raiffeisen

OpinieNic Douben uit Eindhoven is emeritus hoogleraar economie. Hij was tot 1999 lid van de raad van beheer van Rabobank Nederland. Hij vindt dat er genoeg reden is om aandacht te schenken aan de de geboortedag van Raiffeisen.

In het voorjaar van 1818 - 200 jaar geleden - werden in het Rijnland twee 'grote mannen' geboren. Friedrich Wilhelm Raiffeisen kwam op 30 maart van dat jaar in het plaatsje Hamm an der Sieg (Westfalen) ter wereld en Karl Marx zag op 5 mei in de oude stad Trier het levenslicht. In zekere zin waren beiden revolutionairen, maar Raiffeisen heeft - in tegenstelling tot Marx - op een vreedzame wijze zijn ideeën over een meer rechtvaardige maatschappij vorm en inhoud trachten te geven.

Het medeleven van Raiffeisen ging vooral uit naar de armoedige omstandigheden waarin de (boeren)bevolking verkeerde. Vanuit zijn diepgelovige christelijke levensvisie probeerde hij als burgemeester van enkele dorpen in het Westerwald tot verbeteringen in deze situatie te komen.

Je kunt deze pionier van het coöperatieve bankwezen als een vroege crowdfunder betitelen. Zijn aanpak om de levensomstandigheden op het platteland te verbeteren, werd gedomineerd door de opvatting dat door lokale samenwerking een betere materiële toekomst mogelijk moest zijn.

Boerenleenbank

In 1847 kwam door zijn toedoen in Weyerbusch een coöperatief bakkerijtje tot stand en twee jaar later volgde in Flammersfeld de aanzet tot een eerste echte boerenleenbank. In deze coöperatieve opzet waren zaken als onbezoldigd beheer en strenge begrenzing van de werkingssfeer tot de lokale gemeenschap wezenlijke kenmerken.

In de 19e eeuw en een groot deel van de 20ste eeuw hebben de coöperatieve banken in de wereld zich ontwikkeld op basis van de grondslagen die Raiffeisen had geformuleerd. Door geleidelijke en ingrijpende veranderingen in sociaal-economisch, financieel, politiek en ruimtelijk opzicht heeft het coöperatieve karakter van deze banken een veer gelaten - en vaak zelfs meer. Vooral de internationale vervlechting van het bank- en kredietwezen samenhangend met de globalisering van de economische bedrijvigheid - ook in de agrarische sector - heeft van eertijds voornamelijk landelijk werkende coöperatieve banken in zekere zin wereldspelers gemaakt. De organisatorische basis van het coöperatieve bankwezen is mede daardoor aangepast en zelfs aangetast.

In Nederland worden bij de Rabobank de 'organisatieregels' steeds strakker vanuit het Utrechtse hoofdkwartier aan de lokale en zelfs regionale banken opgelegd. De voorheen tamelijk grote mate van lokale zelfstandigheid is sterk ingekrompen en heeft het karakter van deze banken merkbaar veranderd. Daarnaast hebben internationale blunders van het hoofdkantoor, zoals de malafide Libor-affaire, duidelijk gemaakt dat het coöperatief bankieren snel in diskrediet kan komen. Ook heeft de nog altijd niet volledig afgewikkelde affaire rond de aan het mkb verkochte rentederivaten het coöperatieve imago geen goed gedaan.

Raiffeisen-doctrine

Ondanks deze tekortkomingen heeft het coöperatieve kredietwezen ook in Nederland belangrijke kenmerken van de 'Raiffeisen-doctrine' behouden. Een groot verschil met 200 jaar geleden is, dat niet langer het platteland het primaire werkgebied is. In alle sectoren en regio's van de economie roeren coöperatieve banken zich. Zij kunnen daardoor een maatschappelijk-economische correctiefactor vormen op de door aandeelhouderswaarde gedreven zaken- en handelsbanken.