Reizen kon je ook thuis op de bank, of in je dromen

Ik had ooit een kwartier op ski's gestaan op de grens van Duitsland met Oostenrijk. Langs de weg op een hellend weiland, waar wintersporters de neus voor op zouden halen. De rest van de week had ik tussen uitgerangeerde skileraren en verlopen sneeuwruimers zitten hijsen in de lokale kroeg, me afvragend waarom ik me in godsnaam had laten verleiden mee te gaan met een wintersportvriendin.