Rekenrente bij pensioenen is strijdig met Eu-richtlijn: De maat is helemaal vol

OpinieDe auteur Leo Bisschops uit Best is voorzitter van KBO-Brabant. KBO-Brabant en de Stichting PensioenBehoud kondigen aan de staat voor de rechter te slepen.

Geen komkommernieuws deze zomer. 'Korting van de pensioenopbouw en de pensioenuitkering van acht miljoen mensen dreigt'. Een directe korting bovenop de sluipende pensioenontwaarding die al sinds 2008 gaande is, doordat pensioenen niet geïndexeerd mogen worden, terwijl de kosten voor levensonderhoud wel stijgen.

Eerst was er de langdurige financieel-economische crisis die indexeren in de weg stond. Vervolgens ging de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf 2014 op grote schaal geld uit het niets creëren, waardoor de rente extreem daalde. Het is díe rente waarmee onze pensioenfondsen zich arm moeten rekenen. In werkelijkheid beleggen zij in aandelen, onroerend goed en leningen aan overheden en bedrijven. Volgens onze pensioenwetgeving moeten ze echter doen alsof ze slechts laag renderende leningen aan overheden verstrekken. Dit schetst onterecht een buitengewoon pessimistisch beeld.

Onze regering wijst de ECB als schuldige aan, maar gaat gemakshalve voorbij aan haar eigen majeure rol in de pensioenmalaise. Hoewel de Nederlandse pensioenfondsen veruit het grootste pensioenvermogen in de Eurozone beheren en álle landen in de Eurozone met hetzelfde ECB-beleid te maken hebben, heeft alléén Nederland in zijn wetgeving voor pensioenfondsen gekozen voor een rekenrente die het aanvullend pensioen van werknemers en gepensioneerden doet verdampen. In alle andere landen van de Eurozone worden pensioenen gewoon geïndexeerd.

Sociale partners en de minister hebben over de zo urgente aanpassing van de rekenrente helaas niets afgesproken in het Pensioenakkoord. Van alle vier vooraf door de vakbonden gestelde eisen is aanpassing van de rekenrente ergens in het onderhandelingsproces verweesd geraakt. Wel kwam het advies van de Commissie Dijsselbloem om de rekenrente voor pensioenfondsen nog verder te verlagen, waardoor de werkelijke rendementen nog hoger en de reserves nog groter moeten worden, kortingen versneld gaan plaatsvinden en indexering een utopie is geworden.