Reünie voor over twee jaar

Maar ik herkende het nummer niet. Ik noemde mijn naam, waarop de beller reageerde met zijn naam. Die herkende ik meteen. Het was de voorzitter en leider van ons zaalvoetbalteam. De naam van de club had nog futuristisch geklonken toen ik er speelde, maar was inmiddels allang door de tijd ingehaald, zoals er veel in mijn leven door de tijd ingehaald was. De club wilde een reünie organiseren, ongeveer over twee jaar. Via mijn jeugdvriend, die ook in het team speelde, was hij achter mijn telefoonnummer gekomen. Inmiddels had hij zo'n honderd man benaderd, die allemaal enthousiast waren, op één na. Ik zei niets. Er zijn er inmiddels ook heel wat heengegaan, zei hij. Zal wel, mompelde ik. Ik wist van eentje die plotseling vertrokken was, omdat de jeugdvriend nog af en toe contact met hem had gehad. Misschien moest hij het maar eerder organiseren. Twee jaar was op onze leeftijd een hele tijd.