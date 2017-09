Roker moet om te stoppen inzien dat roken nutteloos is

Alweer een onderzoek door het Trimbos-instituut in samenwerking met het CBS waaruit blijkt wat eigenlijk iedere roker al lang weet: 'Roken is zeer slecht voor de gezondheid en het kost je jaren van je leven' (ED 15 september). Rokers zullen wanneer ze dit lezen best even schrikken en zich achter de oren krabben en denken 'waar ben ik eigenlijk mee bezig'. Om daarna weer snel een (lekker) sigaretje op te steken.

Waarschuwingen in de vorm van teksten en afschrikwekkende foto's op pakjes sigaretten helpen niet om rokers te laten stoppen. Artikelen van het Trimbos-instituut evenmin. Rokers moeten niet angstig maar juist bewust worden gemaakt van de nutteloosheid van roken. Wanneer rokers gaan inzien dat aan roken geen enkel voordeel zit en dat het slechts een illusie is dat roken lekker is en zorgt voor gezelligheid, zijn we op de juiste weg. Stoppen met roken in het besef dat je de sigaret niet zal missen, is de oplossing. Wanneer je iets niet mist, kun je er namelijk ook niet naar terugverlangen.

Ontrafelen

Rookverslaving is voor slechts 10 procent lichamelijk en voor 90 procent geestelijk. Wie wil stoppen met roken, zal dus het rookproces moeten ontrafelen om tot het besef te komen dat roken eigenlijk niets meer is dan het opheffen van ontwenningsverschijnselen door het steeds weer opsteken van een nieuwe sigaret. Dat proces heb je opgestart toen je ooit de eerste sigaret opstak. Daarvoor had je nergens last van.

Ik ben zelf in 2002 tot dit besef gekomen na meer dan twintig jaar gerookt te hebben. Het is voor mij nog steeds iedere dag heerlijk om niet meer te hoeven roken. Dit gun ik iedere roker en ik weet zeker dat wanneer je op de juiste manier met roken stopt, je ook deze geweldige gevoelens zult krijgen.

Hervallen

Hulpmiddelen zoals medicijnen en nicotinevervangers werken alleen op het lichamelijke vlak. Vaak hervallen rokers die op deze manier proberen te stoppen dan ook weer in hun rookverslaving. De farmaceutische industrie vind dat niet erg, want zij verdient jaarlijks honderden miljoenen aan deze producten.