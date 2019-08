Routine, daar was ik juist steeds meer van gaan houden

ColumnWaarom ik de pinpas bij de kassa niet gewoon even langs de pinautomaat hield? Dat kon blijkbaar met mijn pasje, had een winkelmedewerker me verteld. Ook onze dochter had me er al een paar keer licht spottend op gewezen. Nee, ik tikte nog bij elke kassa mijn pincode in, waarna ik kon lezen dat het akkoord was.