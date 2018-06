Samenleving wordt steeds egocentrischer en egoïstischer

ColumnHet is nogal wat: drie van de tien lokale bestuurders kregen het afgelopen jaar met bedreigingen en geweld te maken. Dat varieerde van verbale bedreigingen tot het bekrassen van auto’s en andere vernielingen. Het is zelfs zover gekomen dat minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken een speciaal team in het leven wil roepen, om bedreigde lokale bestuurders te helpen.