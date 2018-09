Schedel als vakantiecadeau

ColumnEen grijze schedel met een rode roos tussen de tanden keek me aan en ik keek naar hem. De schedel had in ieder geval twee rijen meer tanden dan ik. Het was een vakantiecadeautje van mijn dochter. Haar moeder had gezegd dat ze zeker wist dat ik de schedel leuk zou vinden en dat had ze goed gezien. Maar zelden kreeg je cadeaus waar je plezier aan beleefde, maar dit was er een, verzekerde ik mijn dochter.