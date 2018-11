‘Schup ze’ is ronduit dom

Sneu is het, mijn Facebookprofiel. Zestig vrienden heb ik slechts. Die bovendien nooit iets van mij vernemen, omdat ik nooit iets post. Ik kan hier nu een hoogdravend betoog gaan houden over principes en privacy en zo, maar het is vooral digitale luiheid; ik heb er gewoon geen zin in.