Sinterklaas via Meppen ons land in

ColumnVoor het eerst in de geschiedenis van de goedheiligman heeft geen enkele gemeente zich gemeld voor de intocht van Sinterklaas, zeker niet nadat vorig jaar Bonifatius-achtige toestanden dreigden in Dokkum. Die werd daar in de vroege Middeleeuwen met stokken opgewacht toen hij er voor Sinterklaas wilde spelen met het christendom.