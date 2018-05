Soerabaja was ooit een onschuldig paradijs van verlangen en heimwee

ColumnAanslagen als familie-ondernemingen: de wereld heeft er een nieuwe krankzinnige gruwel bijgekregen. De aanslagen vonden plaats in Indonesië, eerst in drie kerken in Soerabaja, ooit een onschuldig paradijs van verlangen en heimwee van Indonesiërs in ons land, bezongen door Anneke Grönloh. Een vader en zijn zonen pleegden zelfmoordaanslagen, maar bijna gelijktijdig ook de moeder en twee dochters, meisjes van negen en twaalf jaar.