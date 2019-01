Soms floept het er gewoon uit, dat nuffige ‘wij vliegen niet’

Of ze een fijne vakantie had gehad, wilde de ene moeder van de andere weten. Dat was het geval. Elf dagen Midden-Amerika met het gezin. Ze hadden voor een paar dagen een zeilboot gehuurd in Belize en waren daarna nog duizend kilometer zuidelijker gevlogen. ‘Belize’, mijmerde de andere moeder met een dromerige blik naar buiten waar net de horrorwinter des doods was losgebarsten in de vorm van vrieskou, een grijze lucht en een paar vlokjes sneeuw. Zij was zelf ook wel eens in Belize geweest. Vier dagen slechts, maar wat was het er heerlijk geweest.