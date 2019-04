Soms kocht je iets waar je vooraf niet op had gerekend

In de loop der jaren veranderden mijn interesses. Van platen en cd’s tot postzegels, schilderijen en nu weer strips. Ik was van jongs af aan een verzamelaar en was dat altijd gebleven. Verzamelen gaf plezier in het leven, een doel om ergens heen te gaan en iets om mee bezig te zijn. Verzamelen zat in je, zoals handelaar zijn ook in je zat. Ze begrepen elkaar allebei, maar ook weer niet. Als verzamelaar handelde je er soms een beetje bij, maar het verzamelen bleef altijd het belangrijkste. Handelaren verzamelden soms ook zelf, maar meestal stond het verkopen voorop. Als handelaar zelf verzamelen ging ten koste van de eigen knip. Of, zoals een kunsthandelaar ooit tegen me zei: wat je thuis ophangt kun je niet verkopen en dus gaat het ten koste van de zaak.