Sporten is gewoon niet leuk als je er slecht in bent

In België is de scouting razend populair. Zijn er zelfs lange wachtlijsten omdat hippe ouders hun kinderen massaal inschrijven. In Nederland schijnt het ledenaantal ook te groeien, maar is het stoffige imago nog niet helemaal afgeschud. Zo vertelde een collega dat ze het eigenlijk maar een gek clubje vond, die scouting; allemaal van die kinderen die niet sporten. Daar moest ik even over nadenken. Want als het al waar is dat scouts niet zo van het sporten zijn, is dat dan erg?