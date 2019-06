Spuug van een cicade

De deelnemers aan de wandeling die ik voor Brabants Landschap leid op de Astense Aa in Vlierden hebben zich op mijn verzoek verspreid onder een grote wilgenboom. Ze kijken me vragend aan, maar doen het in het volste vertrouwen dat ik hem niet plotseling omzaag. Al snel kijken ze omhoog. Ze voelen koud water op hun hoofden vallen terwijl het niet regent en de temperatuur aangenaam is. Een merkwaardige ervaring.