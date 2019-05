Stikjaloers op brief van Vincent van Gogh

Je zult als criticus maar een stuk schrijven over een beeldend kunstenaar en dan een brief van hem ontvangen die begint met: ‘Beste meneer Aurier. Hartelijk dank voor uw artikel in de Mercure de France dat me zeer heeft verrast. Ik vind het erg goed als kunstwerk op zichzelf, ik vind dat u schildert met woorden; enfin, in uw artikel vind ik mijn doeken terug, maar beter dan ze in werkelijkheid zijn, rijker, betekenisvoller.’ Was getekend: Vincent van Gogh.