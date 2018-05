Stoel was toonbeeld van verloedering en totale minachting

ColumnVan ver af was al te zien dat er iets stond wat er niet hoorde te staan. De zon leek er zelfs op dood te slaan. Het was geen drugsafval, dat tegenwoordig veel in de natuur gedumpt werd door criminelen, die geen oog hadden voor het milieu, maar alleen oog voor centen. Het was een natuurgebied net buiten de stad, waar ik doorheen fietste, om er even uit te zijn. Toen ik de plek naderde van het voorwerp dat er niet hoorde te staan, zag ik wat het was: een fauteuil, groen bekleed, maar wel het soort groen dat in het groen toch uit de toon viel.