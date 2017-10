Stop de pr-poppenkast

Concurrentie

Als scholen worden gewezen op de grote sommen geld die verloren gaan aan pr, dan ontkent men meteen dat het gaat om pr. Ouders moeten voorgelicht worden. Dat is geen pr, zo vertelt de onderwijsmanager die pr in de portefeuille heeft. En het gaat niet om 100.000 euro, het gaat om veel minder, zo blijkt uit een spreadsheet waarop 25.000 euro staat voor cadeautjes voor leerlingen en personeel van de basisschool en voor het extra inrichten van ruimtes. De enorme personele inzet neemt men niet mee in de voorlichtingskosten die de pr-manager mag maken. En zoals altijd op school is 80 procent van de kosten van personele aard.

Positief nieuws

Zo groot als het belang is om de school positief in het nieuws te brengen, zo belangrijk is het dat geen negatieve berichten in de media verschijnen. In Helmond hadden bijvoorbeeld alle scholen te maken met gewelddadige incidenten die de pers haalden. Een vechtpartij in de kantine of in het trappenhuis, een incident met een schaar waarmee een leerling werd geraakt en een vechtpartij tussen leerlingen om een fiets waren op dumpert.nl te zien. In plaats van solidariteit tussen schoolleiders na zo'n incident is het iedere rector voor zich en God voor allen. Het overige personeel mag niet over de incidenten spreken, ook niet privé, want we komen allemaal op voor onze eigen school, zo wordt door de schoolleiding rondgebazuind.