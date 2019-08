Strategisch weglopen hadden doorgewinterde pingelaars ons op het hart gedrukt

Even was vriendlief stil. Daarna deelde hij kil beleefd mede dat wij dan een andere aanbieder zouden zoeken. Het belscript van het meisje had daar vanzelfsprekend in voorzien. Geacteerd geschrokken zei ze dat ze meneer even in de wacht zou zetten, dan ging zij overleggen over een aanbieding. Ik ontplofte bijkans. Ze was toch geen keukenverkoper die door een deur verdwijnt om zogenaamd een uniek prijsje voor je te regelen, maar in werkelijkheid gewoon tien minuten lang een sudoko gaat zitten maken, of uitgebreid naar de wc gaat? Wat mij betreft een verkooptactiek die per wet verboden zou moeten worden. Ik wil gewoon een vaste, voor iedereen gelijke prijs. Want iedere keer als ik een vaatdoekje over ons granieten aanrecht haal, vraagt een zeurderige stemmetje in mijn hoofd of we destijds niet te veel betaald hebben voor dat graniet. Strategisch weglopen hadden doorgewinterde pingelaars ons nog op het hart gedrukt, maar dat voelde eenmaal ter plaatse te theatraal. De verkoper van dienst rook onze zwakte als een haai die bloed ruikt. Met alle vermoedelijke financiële gevolgen van dien.