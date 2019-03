Stress! Wat grijze haren rijker heb ik ook rust

Tjongejonge, wat kun je een stress hebben over volwassen kinderen. Zoonlief ging dus op vakantie en het zat niet echt mee. Dat begon 's ochtends vroeg al. ‘Ja, zorg maar dat het goed komt’, hoorde ik hem zeggen tegen de juffrouw van KLM. Ik zat ondertussen op mijn werk en was blij dat hij zonder heel veel extra gedoe (latere vlucht duurde wel wat langer, maar het kon allemaal veel erger) alles kon regelen. Tot bovenstaande appjes over en weer mij op de hoogte hielden van deze ellende. De vlucht zou om 15.20 uur vertrekken en eigenlijk zouden ze al op Schiphol moeten zijn door dit gehannes. Nu is drie uur van tevoren aanwezig zijn wel belachelijk vroeg natuurlijk, maar dat is het nadeel van vliegen: je hebt zelf niets te zeggen en je hebt het totaal niet in de hand. Je kunt je alleen maar overgeven aan de regels. Doorrijden dus en hopen dat er geen file is en dat de vlucht een ietsiepietsie ‘delayed’ is. Ik hou met een scheef oog alle websites in de gaten. Nee hoor, waar is de vertraging als je hem nodig hebt?