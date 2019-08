Te vaak zijn er vertragingen van één à twee sigaretten

Nu is er in een winderige uithoek van het perron een plekje vrijgemaakt voor rokers en staat een kleine totempaal, waar je de peuk in kunt stoppen. Wie beweert last van perronrokers te hebben, heeft van nog meer last. ProRail en de NS moeten er eerst maar eens voor zorgen dat meer treinen op tijd vertrekken, want veel te vaak heb je vertragingen van één à twee sigaretten. Dat zou al schelen. Verder kan ik me er niet druk over maken. De rokers gaan dan gewoon buiten voor de ingang van het station paffen, dat doen er nu al genoeg.