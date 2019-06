Tegen het einde van het feestje kwam alsnog de rampspoed

ColumnEen paar weken geleden leek het nog een uitstekend idee: zes jongetjes uitnodigen voor de verjaardag van de kleuter - hoe meer zielen hoe meer vreugd immers - en ze als activiteit loslaten in een speeltuin. Maar naarmate de grote dag naderde, begon ik er steeds meer tegen op te zien. Want eerlijk is eerlijk, ik heb doorgaans mijn handen al vol aan enkel mijn eigen zeer levendige en ondernemende nageslacht.