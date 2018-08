Terreur uit de 3D-printer: Publicatie blauwdrukken 3D-pistool is gevaarlijk

Nadat Cody Wilson van Defense Distributed het ontwerp van een 3D-pistool online had gezet, verbood het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in 2013 het publiceren van blauwdrukken om 3D-geprinte vuurwapens te maken. Volgens het ministerie was het publiceren van de blauwdrukken in strijd met de wapenexportwetgeving, waaronder ook de export van technische informatie en specificaties van wapens vallen.

Na een lange juridische strijd trof de Amerikaanse overheid in juni dit jaar een schikking met Wilson, die inhield dat hij de blauwdrukken toch mocht publiceren. Op 1 augustus zou Wilson de downloadable gun online zetten. Dat zou een doodsteek zijn voor de wapenbeheersing wereldwijd. Maar een dag eerder spande een aantal Amerikaanse staten met succes een rechtszaak aan om publicatie van de blauwdrukken te blokkeren. De federale rechter in Seattle vaardigde een tijdelijk landelijk bevel uit tegen Defence Distributed, omdat publicatie een gevaar voor de openbare veiligheid zou opleveren: ,,Er is een mogelijkheid dat er onherstelbare schade ontstaat door de publicatie van de bestanden."

In september wordt deze juridische strijd voortgezet. Defence Distributed is van mening dat een verbod van publicatie in strijd is met de eerste twee amendementen van de Amerikaanse grondwet: het recht van vrije meningsuiting en het recht op wapenbezit. Volgens Defence Distributed valt het beschikbaar stellen van blauwdrukken voor het printen van 3D-wapens onder de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid kent echter wettelijke beperkingen. Zoals de bescherming van de openbare veiligheid. De federale rechter oordeelde dat de blauwdrukken een gevaar kunnen opleveren voor burgers, omdat ze in verkeerde handen kunnen vallen.

Levensgevaarlijke gadgets

Er zijn nog meer redenen te noemen waarom publicatie van de blauwdrukken onwenselijk is. Ten eerste zal dit een grote groep jongeren trekken die handig is met technologie en die nu eenvoudig 'voor de grap' levensgevaarlijke gadgets kunnen produceren. Ten tweede leidt dit tot ghost guns, ongeregistreerde en onopspoorbare vuurwapens die zonder medeweten van de overheid gemaakt en verspreid kunnen worden. Ten derde zijn 3D-wapens moeilijk zichtbaar voor detectiepoortjes en scanapparatuur, omdat ze eenvoudig uit elkaar gehaald kunnen worden en de afzonderlijke plastic delen niet als zodanig herkenbaar zijn. Voor terroristen een relatief eenvoudige manier om een wapen aan boord van een vliegtuig te smokkelen. Ten vierde zijn de 3D-wapens onbetrouwbaar. Het plastic waaruit 3D-wapens gemaakt worden, is niet echt geschikt voor vuurwapens met als gevolg dat de wapens uit elkaar kunnen vallen of zelfs kunnen exploderen.

Het is één van de vele voorbeelden die juridische en ethische vragen oproepen en het belang kenbaar maken van het betrekken van de samenleving bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De uitdaging voor de samenleving is om de positieve effecten van nieuwe technologieën te stimuleren, zoals het democratiseren van de productie - nu vooral in handen van grote bedrijven - en de negatieve effecten te bestrijden. De maatschappelijke discussie over verantwoord omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen zou in de beginfase van die ontwikkelingen moeten plaatsvinden en niet wanneer producten al op de markt zijn.