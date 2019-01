Ik kijk haar aan en mompel sorry. Ik heb geen keus, ik moet tenslotte die oefening invullen. Hoeveel grote voortanden ze heeft en dus hoe oud ze ongeveer zal zijn. In totaal moet ik een schaap of acht onderwerpen aan de test. De zwartbles vindt het ondertussen tijd voor een haffeltje hooi. Dit terwijl ik net mijn been over haar rug slinger. Ondertussen moet ik ook concluderen dat ze iets hoger is dan ik had ingeschat. Mijn tenen raken de stalvloer net. Terwijl ik zo'n beetje op haar rug zit, neemt de zwartbles de benen. Enkele reis richting hooiruif. Mijn medecursisten happen ondertussen naar adem van het lachen. Bèh, zegt zwartbles en rooft de ruif leeg.