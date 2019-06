Thuiskomen in een lekker vet Betuws accent

Met grootouders uit Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen, een vader geboren aan de Linge en een moeder aan de Bandazee is dat misschien niet zo gek. Bovendien groeide ik zelf op in een randstedelijk flatje onder de rook van Rotterdam waar we toevallig een tijdje woonden omdat mijn vader daar een (onderwijs)baan kon krijgen. En waar we weer vertrokken toen hij elders (in Eindhoven) een mooiere (onderwijs)baan kon krijgen. Bovendien waren we in de weekenden en de vakanties nooit in het flatje. Dan waren we bij de opa en oma die vlakbij Utrecht woonden, maar meestal bij de oma in het dijkhuisje bij de Linge. Ik was 7 toen we richting Eindhoven gingen en 10 toen de oma van de Lingedijk ons volgde.