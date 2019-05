Tien minuten aan voicemail had ze vol gerateld

ColumnIk weet niet hoe het u vergaat, maar ik word zelden nog gebeld. Zelfs mijn moeder stelt me tegenwoordig via whatsapp en emoji op de hoogte van haar wel en wee. Als de telefoon gaat, is het meestal iemand die iets probeert te verkopen in de elektriciteitssfeer. Of het is school of het kinderdagverblijf omdat er sprake is van een koortsig, brakend en/of gewond kind.