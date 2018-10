Tien redenen om niet in zee te gaan met AliExpress

OpiniePremier Rutte rolde deze week de rode loper uit voor China, want dat is goed voor de handel. Maar er zijn kanttekeningen te maken. Dat betoogt Mark Vermeulen uit Nuenen in dit ingezonden artikel.

Waar minister-president Rutte graag een lobby start voor het hebben van een distributiecentrum voor AliExpress vraag ik me steeds meer af of niet eerder gewaarschuwd moet worden voor dit soort Chinese webwinkels. Er zitten nogal wat risico's aan die niet iedereen onderkent.

1. Elektronica heeft nooit een veiligheidskeur. Een goedkopere (kopie)lader voor je telefoon is leuk, maar mist eigenlijk altijd een veiligheidskeur als KEMA, ENEC, VDE of vergelijkbaar waardoor veiligheid niet is getest. Met gratis brandgevaar dus of risico op elektrocutie. Jouw risico dus.

2. Producten voldoen niet aan Europese normen. Alhoewel producten met CE-teken worden geleverd zegt dit niets. De importeur is verantwoordelijk dat het product voldoet aan Europese normen en dat is de consument. Kinderspeelgoed voldoet dus ook niet aan Europese normen (risico op inslikken van onderdelen, gebruik van weekmakers).

3. Intellectueel eigendom wordt probleemloos geschonden. Patenten en designrechten betekenen in China weinig tot niets. Bedrijven schenden patentrechten probleemloos, zeker voor de interne Chinese markt. Via deze webshops komen dezelfde producten echter ook op de Europese markt. Eerlijke concurrentie is het niet.

4. Garantie en retourrecht. Garantie is er niet bij Chinese webwinkels. Bij defect moet je het product terugsturen maar de kosten daarvan zijn hoger dan nieuw bestellen. Na een maand zijn ook deze rechten zelfs verdwenen. De Chinese garantiestelling is: niet goed, geld kwijt.

5. Reparatie is vaak niet mogelijk. Een lekker goedkope drone gekocht in China? Vaak is na een paar weken het model al achterhaald en zijn reserveonderdelen niet langer verkrijgbaar. Voor de meeste consumenten geldt dus: kapot is kapot, typisch geval van jammer.

6. De milieulast is enorm. Producten uit China hebben een enorme druk op het milieu om meerdere redenen: a) De verzending gaat vaak met luchtpost waardoor de verzending alleen al substantieel bijdraagt aan de CO2-uitstoot;

b) De producten zijn vaak van relatief slechte kwaliteit waardoor de gebbetjes snel worden weggegooid. c) De milieunormen bij productie zijn veel lager. Hierdoor is in sommige gebieden in China de milieuverontreiniging enorm geworden door de industriële activiteit. Goedkoop dus met grote consequenties.

7. Je kan worden opgelicht. Sommige producten zijn simpelweg vervalst. Batterijen gesloopt uit oude laptops worden voorzien van een nieuw label, soms zelfs A-merk, en verkocht als nieuw. Terugsturen is niet rendabel, dus je zit met een ondeugdelijk product.

8. Het is concurrentievervalsing. Nederlandse winkels, ook webwinkels, moeten btw afdragen. Bij import vanuit China zijn pakjes tot een bedrag van ruwweg 22 euro vrijgesteld van btw. Om btw te voorkomen wordt vaak de douanewaarde op het pakje erg laag ingezet zodat de klant voordeel heeft. Gelukkig is de EU voornemens dit aan te pakken en ook kleine pakjes te gaan belasten met btw.

9. De specificatie is vaak onmogelijk. Eigenschappen die de meeste consumenten niet kunnen controleren zijn vaak schromelijk overdreven. Voor sommige producenten is liegen zelfs de norm. Een led-zaklamp met 8000 lumen? AliExpress heeft ze in overvloed. Jammer dat de producent van de toegepaste led (een Amerikaans A-merk) stelt dat de lamp maximaal 450 lumen kan leveren. Voor die (maximaal) ene procent van de consumenten die dit wel kan controleren en aantonen wordt met plezier het aankoopbedrag teruggestort. De rest is pure winst.

10. Bij problemen met bezorging is het werkelijk jouw probleem. PostNL bezorgt namens AliExpress, maar helaas regelmatig aan het verkeerde adres. PostNL heeft dan al wel doorgegeven dat het product is bezorgd en leg maar eens uit aan de leverancier dat PostNL weer eens heeft geblunderd. Van wie is het probleem uiteindelijk? Meestal van de klant, soms de leverancier en nooit van PostNL, waar dat de oorzaak ligt van het probleem. Komt dit vaak voor? Te vaak...